La deputata europea Annalisa Tardino in visita negli ospedali di Siracusa e provincia

Domani e dopodomani, Annalisa Tardino, componente della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare al Parlamento Europeo, sarà in visita negli ospedali di Siracusa, Augusta, Lentini, Avola e Noto per incontrare gli operatori sanitari. Sarà accompagnata da Vincenzo Vinciullo, responsabile provinciale della Lega Sicilia.

L’occasione anche per parlare del nuovo ospedale di Siracusa, delle risorse necessarie per il suo finanziamento, ma anche del rilancio di tutti gli altri ospedali del territorio provinciale.