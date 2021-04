Siracusa, mangiano e bevono in un bar alle 2 di notte: sanzioni per tutti

In 5 in un bar alle 2 di notte intenti a a mangiare e bere: sono stati sopresi dai Carabinieri insospettiti da rumori e luci soffuse provenienti dall’interno di un locale pubblico nei pressi di via Epicarmo, a Siracusa. I militari sono intervenuti pensando che si stesse consumando un furto e invece hanno trovato il banchetto privato.

I 5 clienti e il titolare del bar sono stati sanzionati per 2.400 euro con ulteriori sanzioni per il gestore per ulteriori 3.000 euro con chiusura provvisoria del bar per 5 giorni in attesa delle ulteriori determinazione della Prefettura.