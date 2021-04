Solarino, scuole chiuse fino al 17 aprile: l'ordinanza di Musumeci

Ulteriore provvedimento per il Comune di Solarino dopo l'istituzione della zona rossa.

Il presidente della Regione ha disposto con ordinanza, da oggi e fino al 17 aprile, la sospensione delle attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado. Per gli studenti delle superiori, che possono continuare a frequentare le rispettive scuole che si trovano fuori Solarino, diversi istituti stanno dando loro la possibilità di attivare la didattica a distanza per i 10 giorni in cui sarà in vigore il provvedimento di chiusura delle scuole.