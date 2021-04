Melilli, prorogate le misure anti covid: divieti di stazionamento, sospensione dei mercati e chiusura dei centri sportivi

Prorogata a Melilli l’ordinanza che prevede misure straordinarie e urgenti per il contrasto al Covid-19. L'aggiornamento di ieri dei dati nel Comune ibleo dà 78 positivi attuali con 3 nuovi contagi e 12 in isolamento domiciliare

Fino al 13 aprile resterà pertanto in vigore il divieto di stazionamento in strade e piazze ritenute a rischio assembramento: a Melilli centro il divieto riguarda piazza S. Rizzo, via Iblea, piazza F. Crescimanno, piazza San Sebastiano, piazza S. Rosalia, piazza Umberto, piazzale Padre Pio, piazzale S. Eligio, piazza Don Bosco, i parchi Giochi e parchi Comunali ed aree a verde, la Villa Comunale e le adiacenze dei pubblici esercizi.

A Villasmundo piazza Risorgimento, via Savonarola, via Vittorio Emanuele, le strutture sportive comunali e il parco giochi.

A Citta Giardino piazza Giovanni Paolo II, piazza Europa, viale Garrone, corso Sicilia e il parco Giochi.

Riconfermata, sempre fino al 13 aprile, la sospensione dei mercati settimanali del lunedì a Melilli e del venerdì a Villasmundo e la chiusura

del PalaMelilli tranne che per l' Asd Futsal Città di Melilli Calcio a 5 e del PalaVillasmundo tranne che per l'Asd Interclub Villasmundo Calcio a 5. Vietato l'accesso, infine, al Campo Sportivo Comunale.