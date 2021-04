Siracusa, mancanza piastre reagenti e ritardi negli esiti dei tamponi: Ternullo (Fi) "Inaudito"

“È inaudito che per una provincia come quella di Siracusa, si debba parlare ancora di mancanza dei reagenti per le analisi dei tamponi. È un fatto grave e spiacevole, per il quale devono essere presi urgenti provvedimenti".

Così interviene la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che aggiunge: "Non basta per ovviare, che dallo scorso 31 marzo i tamponi siano spediti sia a Catania che a Palermo, perché così i tempi si dilatano, esponendo la cittadinanza a notevoli rischi perché lasciati in una sorta di limbo sanitario per via delle incertezze. Intendo - conclude Ternullo - andare sino in fondo a tale spiacevole vicenda".