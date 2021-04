Augusta, telemedicina per i pazienti di sclerosi multipla

Attivata dal Centro sclerosi multipla dell’ospedale di Augusta un sistema di gestione domiciliare dei pazienti dimessi grazie ad una piattaforma telematica in cloud di comunicazione medico-paziente.

Il centro è stato il primo Centro sperimentatore e ha coinvolto diversi altri Centri di rilevanza nazionale sul territorio italiano.

“La pandemia da covid -19 - spiega il responsabile del Centro Sm Sebastiano Bucello - ha accelerato un bisogno già presente da tempo di 'modernizzare' il rapporto tra paziente affetto da patologie neurologiche croniche come la sclerosi multipla e personale del Centro Clinico attraverso l’utilizzo di innovative modalità".

I pazienti potranno essere seguiti a distanza ed essere monitorati nella patologia e nella terapia, anche in considerazione della disabilità spesso presentata e dalla distanza che il più delle volte intercorre tra il domicilio del paziente e il Centro presso cui è in cura.

Il flusso di gestione prevede di integrare il paziente nel processo diagnostico e terapeutico della sua patologia, dotandolo di strumenti digitali, facilmente accessibili da pc o mobile, atti ad abilitare l’interazione con il personale sanitario del Centro (segreteria, infermieri, medici) e a ridurre l’impatto, anche sulla propria attività lavorativa, di visite, valutazioni o semplici spostamenti superflui.

Attraverso l’uso della piattaforma il paziente ha la possibilità di creare apposite richieste selezionando la tipologia di necessità dal menù (ad es. Richiedi informazione, Prenota visita, Modifica appuntamento, ecc.); visionare i propri appuntamenti passati e futuri; ricevere documentazione e richieste da parte del Centro; caricare esiti di esami, referti, documentazione medica ricevuti da altre strutture e richiesti dal Centro, sia come semplice archiviazione sia con la possibilità di richiederne visione da parte del personale del Centro in caso di esami urgenti; ricevere notifiche e indicazioni riferite ad appuntamenti futuri; contattare direttamente il medico, nel momento in cui ritiene di avvisare il personale sanitario in caso di una sospetta ricaduta clinica o evento avverso al farmaco, o semplicemente per richiesta informazioni.

La piattaforma, che risponde a tutti i requisiti sulla protezione dei dati personali, sarà integrata con altri moduli per ampliarne il perimetro in ottica di telemedicina.