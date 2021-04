Incidente sulla Pachino-Portopalo, il 30enne del Mali caduto mentre camminava aggrappato ad un' auto

Si sgonfia il caso del giovane extracomunitario rimasto ferito mentre percorreva la strada Cozzo Flua Scivolaneve andando verso Pachino. Non ci sarebbe nessun pirata della strada che avrebbe travolto il 30enne originario del Mali, portato via in elisoccorso e ricoverato a Catania in prognosi riservata ma, pare, non in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione del Commissariato di Pachino, il 30enne stava molto probabilmente, rientrando a casa dopo una giornata di lavoro e, avrebbe percorso un tratto tenendosi con la mano allo sportello di un'auto. Non si sa se l'extracomunitario conoscesse o meno il conducente della vettura. Però, ad un certo punto, avrebbe perso il controllo della bici e sarebbe caduto a terra. Il conducente della vettura avrebbe chiamato i soccorsi e poi, forse spaventato per l'accaduto, si sarebbe allontanato.

Quest'ultimo è stato identificato per gli eventuali provvedimenti del caso.