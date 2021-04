Siracusa, dati covid: Amenta (Pd) "Si dica la verità, basta con le approssimazioni"

"Si dica la verità per fare chiarezza sui dati della pandemia in Sicilia e nei territori, basta con le approssimazioni irresponsabili”.

A dirlo è il presidente provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Paolo Amenta, coordinatore regionale di Base Riformista Pd dopo lo scandalo dei dati covid falsati in Sicilia.

"Siamo stati tra i pochi, assieme ad alcuni sindaci, ad invitare oltre la Regione per i dati generali, ma soprattutto, mi preme ricordare, l’Asp di Siracusa, a migliorare la propria comunicazione sui dati nel territorio, per quanto riguarda i contagi, i tamponi effettuati, i posti letti disponibili e quelli in terapia intensiva, senza mai avere risposte chiare e certe. Ricevendo, al contrario, il più rigido e assoluto silenzio da parte dei vertici dell’Asp aretusea su questi temi.

Purtroppo, con l’avvio della campagna vaccinale – aggiunge Amenta – la situazione non è cambiata in Sicilia così come in provincia di Siracusa, stessi silenzi e stessi misteri per quanto riguarda le prenotazioni e le vaccinazioni, andate inizialmente senza regole.

Serve un cambio di passo – conclude Paolo Amenta - più responsabilità nei confronti dei cittadini, e per farlo non c’è bisogno di inventarsi nuovi strumenti di raccolta dei dati dell’epidemia, come qualcuno propone, ma basta dire solo ed esclusivamente la verità senza variare o stravolgere alcunché, per dare, nel contempo, le giuste risposte ad un’emergenza che non è certo conclusa".