La Sicilia da oggi torna in zona arancione: ecco le restrizioni in vigore fino al 30 aprile

Da oggi, martedì 6 aprile, termina la zona rossa entrata in vigore in tutta Italia per le festività pasquali.

In Sicilia si torna in zona arancione a seguito del decreto approvato dal consiglio dei ministri con le nuove restrizioni che resteranno in vigore fino al 30 aprile.

È prevista anche l’estensione delle misure della "zona rossa" in caso di incidenza di contagi, superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con una consistenza di circolazione delle varianti.

Ricordimao quali sono le regole della zona arancione:

Spostamenti

Rimane la possibilità di spostarsi all’interno del proprio comune tra le 5 e le 22 mentre gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, sono consentiti esclusivamente per ‘comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute’.

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Bar e ristoranti

L’attività di ristoranti e pizzerie potrà essere svolta solo con l’asporto di cibo e bevande dalle 5 del mattino alle 22. Per i bar, e quei locali che non hanno una cucina, l’asporto è consentito solo fino alle 18. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive ma per i soli clienti che alloggiano nella struttura.

Scuole

Didattica in presenza per gli alunni dell’infanzia, delle elementari e di tutte le classi fino alla terza media. Per gli alunni delle scuole superiori dovrà essere garantita la didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento.