Lentini in lutto, oggi l'ultimo saluto al piccolo Stefano Russo

Lentini a lutto oggi nel giorno dei funarali del piccolo Stefano Russo, il 13enne morto per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale tra la sua bici e un'auto, condotta da un 60enne.

Nella chiesa di Sant'Alfio sulla bara bianca di Stefano e tutto intorno, fiori e palloncini bianchi. Oltre ai familiari, presenti tanti compagni di scuola, docenti della seconda D dell'Istituto Pirandello di Carlentini, che il ragazzo frequentevava, e amici, che, a termine delle esequie hanno ricordato Stefano come un ragazzo solare, dolce e pieno di vita. Per ultima è intervenuta la sorella di Stefano che ne ha fatto un ritratto di ragazzo positivo e affettuoso, che resterà nei ricordi e nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e incrociato in vita. Una vita, quella di Stefano, finita troppo presto, e conclusa con il grande gesto d'amore dei genitori che hanno dato il consenso per la domazione degli organi.

Oltre a lentini, dpve oggi è lutto cittadino, anche Carlentini ha deciso di rendere omaggio a Stefano, esponendo, in segno di partecipazione al dolore dei familiari, le bandiere a mezz'asta.