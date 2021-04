Siracusa, controlli antidroga: una denuncia e sequestro di marijuana

Un 22enne siracsuano denunciato dalle Volanti nel tardo pomeriggio di ieri, per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sorpreso insieme ad un altro ragazzo in via Santi Amato, in possesso di 4,6 grammi di marijuana suddivisa in involucri pronti per lo spaccio, e la somma in contanti di 121,70 euro.

Droga e denaro sono stati sequestrati. Entrambi i giovani, inoltre, sono stati sanzionati per violazione alle normative anti Covid.