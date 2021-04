Palermo, tradito dal pranzo di Pasqua: preso boss

Blitz antimafia a Palermo con l'arresto di Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso di Pagliarelli e della Cupola provinciale.

L'uomo, che da tempo viveva in Brasile, era tornato per passare Pasqua in famiglia per poi tornare a Rio. Oltre a Calvaruso, i carabinieri hanno arrestato altri 4 esponenti di vertice del mandamento. Devono rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso.