Siracusa, minacce e aggressioni all'ex convivente: 47enne ai domiciliari

Voleva riallacciare i rapporti con la ex convivente e per riuscirsi avrebbe messo una vera e propria persecuzione con minacce e aggressioni fisiche che avevano procurato alla donna fratture al naso e alle mani.

Ieri l'uomo, un 47enne di Siracusa è stato arrestasto dalle Volanti, in esecuzione di una misura emessa dal Tribunale di Siracusa, per atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Gli episodi contestati si sono susseguiti da febbraio scorso ad oggi. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.