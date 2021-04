Siracusa, sanificazione dei locali: torte e dolci donati da pasticceria

Sarà una Pasqua in "dolcezza" per tante famiglie meno fortunate di Siracusa e provincia grazie alla donazione di torte e dolci da parte della pasticceria Rizzo del capoluogo. L'attività ieri ha chiuso per disporre, a tutela dei dipendenti e dei clienti, la sanificazione dei locali e procedere successivamente alla riapertura.

A darne notizia è l'Avcs Protezione civile, che contattata ieri nel primo pomeriggio dalla Caritas ha provveduto con i suoi volontari a consegnare quasi 150 torte e più di 40 vassoi di pasticceria mignon in diverse parrocchie.

Dalla Caritas la rassicurazione che i prodotti sono idonei al consumo umano, in quanto lavorati nel più rigoroso rispetto delle disposizioni inerenti le norme igieniche e le precauzioni anti-covid.