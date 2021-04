Solarino, Rosolini e Buscemi zone rosse fino al 14 aprile

Quattro nuove "zone rosse" in Sicilia e di queste 3 sono in provincia di Siracusa. Si tratta di Solarino, Rosolini e Buscemi.

La richiesta ai Comuni è arrivata dal responsabile del Gruppo Covid dell'Asp di Siracusa Ugo Mazzilli dopo aver accertato il superamento della soglia critica di 250 contagi ogni 100.000 abitanti.

L'ordinanza è entrata in vigore a mezzanotte e sarà valida fino al 14 aprile compreso.

Diventano così 4 in totale le zone rosse attuali in provincia di Siracusa: oltre a Solarino, Rosolini e Buscemi, c'è, infatti, dal 2 aprile anche Priolo.