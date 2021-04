Pasqua, l’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto: “Costruiamo l’avvenire mettendo al centro l’uomo e il bene comune”

“Stiamo vivendo un momento di crisi, di incertezze, di smarrimento, di paura di ammalarci e paura di vaccinarci. Dobbiamo essere realistici: quel motto «Andrà tutto bene» dipende da noi e da come ci impegniamo”.

Questo l’incipit del messaggio augurale pasquale dell’arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, ai siracusani. Un messaggio fortemente intriso delle preoccupazioni che l’uomo sta vivendo a causa della pandemia in atto, ma che porta con sé anche un messaggio di speranza perché “Come comunità credente – dice l’arcivescovo - possiamo dare il nostro contributo alla società, desiderosa di rinascere, testimoniando che l’unico tesoro che non è destinato a perire e che va comunicato alle generazioni future è l’amore, il dono di noi stessi. contribuire a generare ovunque uno spirito di fraternità, prendendoci cura di chi è lasciato ai margini, di chi vive nella sofferenza, di chi è confuso e in cerca di risposte”.

Infine l’esortazione ad essere coraggiosi “per trovare le possibili e giuste soluzioni ai problemi, per pensare il presente e costruire lʼavvenire, per individuare nuove vie percorribili, per dispiegare nuove prassi, che mettano al centro l’uomo e il bene comune”