IL FUTURO DEL DIGITAL LED RETAIL

VisionItalia, è una start-Up che si occupa di commercio innovativo nata in Sicilia, ma presto riesce ad essere presente su tutto il territorio nazionale. Nasce e prende vita dall'esperienza maturata dal nostro direttore commerciale nel settore dell'outdoor advertising da oltre diciassette anni.

Abbiamo maturato una forte esperienza nella commercializzazione, produzione, sviluppo ed espletamento di campagne pubblicitarie su diversi formati ed è proprio questa esperienza messa a disposizione nel progetto VisionItalia, che nasce dalla sempre più crescente richiesta da parte delle attività commerciali di prodotti digitali, con una sempre più crescente curiosità nel mondo del ledwall, e di tutti i prodotti ad essi collegati.

Sono sempre di più le aziende che ci chiedono informazioni e metodi per potersi affacciare a questo nuovo mondo che da qualche anno sta ottenendo risultanti sempre più crescenti in tutta Europa.

Abbiamo quindi deciso a seguito di ricerca e collaborazioni con le più importanti aziende nel settore in Cina, di sviluppare tre prodotti che sono semplici da utilizzare, capaci di entrare nel mercato nazionale con facilità, una opportunità per clienti e aziende che vogliono cambiare il proprio business o semplicemente alla ricerca di nuove idee e progetti finanziari.

Croci Farmacia, VetrinaLed, Ledwall, monitor e monitor touch screen, sono i prodotti su cui ci siamo concentrati maggiormente, offrendoli a noleggio con prezzi semplici e competitivi. Il nostro mercato di riferimento è cosi ampio che abbiamo deciso di offrire il nostro know-how e la nostra esperienza a tutti gli imprenditori seri che vogliono entrare in questo business dalla porta principale senza investire cifre proibite.

Vision Italia ha aperto dei Point a Roma, Napoli e in fase di sviluppo a Milano, prima della fine dell’anno a seguito dei contratti già sottoscritti apriremo dei Point a Valletta in Malta e Bucarest in Romania. La nostra fase di sviluppo nonostante le difficoltà del Covid inorgoglisce il nostro amministratore che crede nella forza dei nostri prodotti.