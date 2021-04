Solarino verso la zona rossa: contagi oltre la soglia critica

Contagi allarmanti a Solarino. La direzione del gruppo covid dell’Asp di Siracusa ha informato il sindaco Seby Scorpo: nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile il numero dei positivi ha determinato un tasso di incidenza di 292, dunque oltre la soglia dei 250 contagiati per 100mila abitanti. Da qui in automatico la richiesta di istituzione di zona rossa a Solarino inviata al presidente della Regione.

che dovrà emettere il provvedimento che, per due settimane, chiuderà la cittadina.