Vaccini nelle chiese, in provincia di Siracusa somministrate 450 dosi

Giornata di vaccinazione straordinaria nelle parrocchie, oggi, grazie al protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza della Regione Siciliana e la Conferenza episcopale siciliana per raggiungere più facilmente le fasce di popolazione da 69 a 79 anni.

L’Asp di Siracusa ha predisposto squadre di operatori sanitari medici, infermieri, amministrativi e informatici del Dipartimento di prevenzione medico e dei quattro Distretti sanitari, che si sono recati nelle 16 parrocchie dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, Lentini, Francofonte, Buccheri, Solarino, Noto, Pachino e Rosolini, che hanno aderito, e sottoposto a vaccinazione con Astrazeneca quanti aventi diritto, circa 450, si erano prenotati attraverso le parrocchie.

Allo svolgimento delle sedute, all’organizzazione e all’accoglienza, hanno collaborato assieme ai parroci e al personale aziendale, associazioni di volontariato, tra le quali dei Carabinieri in congedo, della Croce rossa Italiana e della Protezione civile, ditte di trasporto infermi convenzionate con ambulanze private, con il supporto di 7 ambulanze di rianimazione e squadre del Facility management aziendale per il trasferimento dei vaccini.

“Così come è stato per il vax day, anche questa ulteriore iniziativa – commenta il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – ha trovato pronti ed efficienti personale aziendale, associazioni di volontariato, società convenzionate, sindaci, parroci, polizia municipale e quanti hanno collaborato al nostro fianco per la buona riuscita dell’evento nei confronti dei quali va tutta la gratitudine della Direzione aziendale”.