Nasce a Siracusa la sezione dell'Unci: è la terza in Sicilia

Nasce a Siracusa la sezione Unci (Unione nazionale cronisti) la terza in Sicilia dopo Palermo e Catania. E' la prima volta nella storia del sindacato unico dei giornalisti siracusani, che il gruppo di specializzazione dell'Assostampa provinciale ottiene il riconoscimento riservato alle realtà più vitali nella rappresentanza della categoria.

"Un risultato frutto del lungo lavoro in difesa del diritto di cronaca e delle prerogative dei cronisti chiamati a esercitarlo - dichiara il fiduciario provinciale Massimo Ciccarello -. E' significativo che sia stato raggiunto in una provincia che ha subito le inquietanti commistioni del cosiddetto Sistema Siracusa, del quale troppo a lungo è rimasta vittima anche la stampa più eticamente rigorosa e meno soggetta a condizionamenti. L'Unci ha fornito, e adesso potrà fornire ancora di più, una scorta mediatica a tutti i giornalisti minacciati da mafia, criminalità, affarismo, istituzioni deviate e politica opaca, in difesa di un diritto costituzionale che garantisce la libertà di tutti”.

Il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente, nota che "il riconoscimento di sezione è un risultato straordinario per un sindacato che opera lontano dai grandi centri della stampa isolana. Un obiettivo raggiunto fra l'altro in un momento in cui la crisi socio-economica da pandemia si somma a quella strutturale dell'editoria siciliana, mettendo in crisi l'intero sistema informazione. Il picco storico di iscrizioni al Gruppo cronisti, in controtendenza alla de-sindacalizzazione della categoria seguita alla chiusura delle redazioni, deve essere letto come un segno di vitalità per un giornalismo siracusano - e per lo stesso sindacato - che intende reagire allo strapotere delle fake-news e non vuole rassegnarsi alla massificazione del copia-incolla”.