Siracusa, uova pasquali e dolci per bambini e personale del reparto di pediatria dell'Umberto I

“Vivere di sorrisi” è l’iniziativa benefica organizzata da un gruppo di amici con in testa il siracusano Mariano D’Aquila, campione del mondo di danze latino-americane, alla quale hanno aderito esponenti del mondo dello sport e dell’imprenditoria locale, a favore dei bambini ricoverati e del personale sanitario del reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Questa mattina la consegna di uova di cioccolato e dolci pasquali alla presenza del direttore sanitario dell’ospedale Paolo Bordonaro, del dirigente medico del reparto Elena Pustorino e della coordinatrice infermieristica Maria Giovanna Zirone.

“Viviamo da un anno questa pandemia - ha detto Bordonaro - lavoriamo sodo e, sentire la vicinanza della società e anche dei singoli cittadini che avvertono il piacere di manifestare tanta solidarietà, ci rende ancora più forti, ci fa pensare che siamo sulla strada giusta e che il nostro impegno è sentito e percepito dagli altri. Per i bambini non c’è dubbio che ricevere doni li renda felici soprattutto in un momento particolare di malattia che li tiene lontani da casa”.

“Abbiamo pensato di regalare qualche momento di spensieratezza per la Santa Pasqua ai bambini – ha spiegato Mariano D’Aquila – che nostro malgrado sono ricoverati in ospedale. E’ stata mia premura contattare diversi esponenti del territorio e non solo, i quali hanno immediatamente aderito all’idea con enorme entusiasmo. Tra questi, volti noti dello sport come Marco Turati, Fernando Horacio Spinelli, Giuseppe Sapienza, ed altri, rappresentanti del mondo dell’imprenditoria cittadina come i fratelli Burgio, i fratelli Moschella, la concessionaria Sergio Tumino, la pasticceria Ulma. Auspichiamo che questa nostra iniziativa possa fungere da stimolo per altre iniziative simili in futuro”.