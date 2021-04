Siracusa, festa in casa: 14 sanzionati, alcuni sono minori

Controlli interforze anticovid predisposti, con ordinanza del Questore Ioppolo, su tutta la provincia di Siracusa,per tutto il fine settimana pasquale.

Nella sola serata di ieri durante i servizi effettuati da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale sono state identificate 557 persone e controllati 107 esercizi commerciali, 34 sono state le sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto delle normative anti covid.

Di queste 14 elevate in occasione di una festa privata, tenuta in un appartamento di Ortigia dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovani.

All'interno dell'abitazione sono stati trovati anche alcuni minori.

Da qui le raccomandazioni di divieto di spostamento, tranne che per i casi previsti, obbligo della mascherina, divieto di assembramento, obbligo del distanziamento interpersonale.