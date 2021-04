Siracusa, evade i domiciliari 2 volte in 2 giorni: arrestato

L'altro ieri evade i domiciliari per andare al bar un caffè, ieri si ripete ma per portare in giro il cane.

Si tratta di Claudio Violante 58 anni, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa, la notte tra il 22 ed il 23 marzo scorso, nel corso dell’operazione antidroga contro la piazza di spaccio della zona “S.Lucia”.

L'uomo è stato nuovamente arrestato e risottoposto al regime dei domiciliari.