Annullato il campionato di serie D, l'Eurialo Siracusa si concentra sulle giovanili

Annullamento definitivo per questa stagione del campionato di serie D di Volley femminile. La Fipav ha indetto in sostituzione un torneo facoltativo di Coppa Italia di categoria, al via nei prossimi giorni in sostituzione del campionato, ma la Eurialo Siracusa non parteciperà, scegliendo di concentrarsi sui tornei under 15, 17 e 19. Il comitato Monti Iblei diramerà subito dopo Pasqua date e calendari dei gironi che riguardano l’Eurialo.

“La scelta di non prendere parte alla Coppa Italia – spiega il vicepresidente Salvo Corso – è stata dettata dalla circostanza che, trattandosi di torneo facoltativo e non essendo previste promozioni o retrocessioni, abbiamo valutato opportuno puntare le nostre attenzioni sui campionati giovanili. Le ragazze si allenano da tempo in vista dell’esordio ufficiale che finalmente sta per arrivare”.

A tal proposito, il dirigente della società aretusea rimarca come la mancanza di spazi orari adeguati per il lavoro in palestra potrebbe pesare su eventuali prestazioni in campo non ottimali specie dal punto di vista atletico. “Purtroppo le nostre ragazze si allenano tutte insieme una volta sola a settimana e per giunta in orario scomodo, il giovedì dalle 20,30 alle 22,30 presso la palestra Pino Corso. Questa circostanza è stata determinante nella scelta di non disputare i tornei facoltativi sia di serie D che di Prima Divisione ai quali ci eravamo regolarmente iscritti. Abbiamo richiesto e ottenuto dal gestore delle palestre cittadine spazi maggiori da poter utilizzare per un adeguato allenamento delle nostre giovanili, per questo motivo lo ringraziamo per essere venuto incontro alle nostre esigenze e permettere in questa maniera alle nostre atlete di poter avere una preparazione in linea con le nostre prossime avversarie”.