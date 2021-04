Lutto cittadino a Lentini nel giorno dei funerali di Stefano Russo

Proclamato il lutto cittadino a Lentini per lunedì in occasione della celebrazione dei funerali di Stefano Russo, il 13enne morto a seguito di un incidente, accaduto mercoledì scorso, tra la sua bici e un'auto condotta da un 60enne.

Ne dà l'annuncio il sindaco, Saverio Bosco: "Tutti siamo profondamente scossi dall’inaccettabile tragedia che ha colpito la famiglia Russo e la nostra comunità.

Solo il tempo potrà aiutare Pina, Massimo, Valeria, i parenti e gli amici di Stefano ad accettare ciò che oggi non è accettabile".

I funerali si terranno nella chiesa di Sant'Alfio dopo che la famiglia, con un atto di grande generosità, ha deciso di donare gli organi del piccolo Stefano.