Siracusa, ispezioni in strutture per anziani: sospese 2 attività

Ispezioni in strutture per anziani e disabili per verificare le condizioni igienico-sanitarie, organizzative e di lavoro sia degli ospiti sia del personale e, soprattutto, sul rispetto delle misure dicontenimento della diffusione del covid-19.

Al termine dei controlli sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro ed è stato proposto, al sindaco di Siracusa la chiusura di due strutture: in una sono stati riscontrati il mancato rispetto dei requisiti organizzativi funzionali, l’omessa attuazione dei protocolli di contenimento covid-19 e le procedure del sistema Haccp, mentre in una seconda comunità alloggio per anziani si è riscontrato il mancato rispetto dei requisiti organizzativi e funzionali e l’aver arbitrariamente aumentato la capacità ricettiva della struttura.

Il Comune di Siracusa, pertanto, ha disposto la sospensione delle due strutture, il cui valore commerciale è stato quantificato in diverse centinaia di migliaia di euro.