Siracusa, le messe della Veglia e del giorno di Pasqua in diretta streaming

Saranno trasmesse in diretta streaming le celebrazioni di oggi sabato Santo e di domenica mattina, giorno di Pasqua vista l'emergenza sanitaria in corso e la limitata capienza della Cattedrale di Siracusa.

La veglia pasquale, presieduta dall'arcivescovo mons. Francesco Lomanto di questa sera, alle 19, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube, e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi.

Anche la domenica di Pasqua alle 10.30 la messa sarà presieduta dall’arcivescovo Francesco Lomanto. Prevista la diretta streaming anche con il servizio dell’interpretariato nella lingua dei segni, grazie alla collaborazione della sezione Ens di Siracusa, sul canale You Tube, e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi.