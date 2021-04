Noto, Fp Cisl: "Carenza di personale al Pronto soccorso del Trigona"

“La direzione dell’Asp si adoperi avviando subito un confronto con il sindacato per risolvere in maniera definitiva le croniche carenze di personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Noto”.

La richiesta arriva dal segretario generale della Funzione pubblica Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi ed il responsabile del Dipartimento Sanità pubblica della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Mauro Bonarrigo.

Gli esponenti sindacali riferiscono di un provvedimento motivato a firma del Direttore Medico del Presidio, di assegnazione di un’altra unità di personale infermieristico per turno, finalizzato al ripristino delle condizioni minime di organico, ma rimasto inattuato nonostante la sua immediata esecutività.