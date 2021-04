Villaggio per lavoratori stagionali a Cassibile, pubblicato l'avviso per la gestione

Un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di fornire prestazioni di servizio per la gestione del campo di accoglienza per lavoratori immigrati stagionali a Cassibile è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio speciale Immigrazione dell’assessorato Famiglia della Regione siciliana.

"Il Comune e la prefettura di Siracusa hanno realizzato il campo - ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Antonio Scavone - mentre l’assessorato Famiglia, grazie ai fondi comunitari del progetto Su.Pre.Me, si farà carico di erogare i servizi essenziali all’interno dello stesso campo".

Tra questi servizi, l’istituzione di una guardiania del campo h24, la costituzione di un’equipe di operatori sociali e mediatori interculturali per l’orientamento ai servizi e la presa in carico degli utenti nel campo, la pulizia quotidiana e la sanificazione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme di prevenzione del contagio Covid-19, un efficace sistema di conferimento e/o smaltimento dei rifiuti, la distribuzione settimanale di kit individuali composti dai prodotti per l’igiene personale e dalla biancheria, la distribuzione serale di un pasto.