Lentini, 13enne muore dopo un incidente in bici: la famiglia dona gli organi

I familiari del 13enne morto dopo un incidente in bici a Lentini hanno autorizzato la donazione degli orgnai.

Stefano Russo è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito mercoledì scorso per le ferite riportate subito dopo l'incidente con un'auto, condotta da un sessantenne. Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma non ce l'ha fatta.

I funerali del ragazzino si svolgeranno lunedì, nella chiesa di Sant'Alfio.