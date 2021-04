Siracusa, uova, colombe e dolciumi raccolti dai giovani di Forza Italia

Uova di Pasqua, colombe e dolciumi sono stati consegnati dai giovani di Forza Italia, guidati dal Coordinatore provinciale Matteo Melfi, al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta di Siracusa, che si è fatto carico di consegnarli, a famiglie già supportate dallo stesso ente di assistenza.

"Pur in periodo di pandemia e pur nelle difficoltà - hanno dichiarato i giovani forzisti siracusani - la Santa Pasqua deve essere un momento di gioia per adulti e soprattutto per i bambini. Con il nostro piccolo gesto, abbiamo voluto donare un sorriso in una giornata che auspichiamo possa essere di gioia e resurrezione per tutti".