Noto, approvato il rendiconto 2019

Con 8 voti favorevoli (Pennavaria, Mollica, Petriglieri, Amaddio, Guastella, Mollica, Cutrali e Schemmari), 2 contrari (Rosa e Rizza) e 2 astenuti (Frasca e Terranova) - erano assenti i consiglieri Campisi, Ferrero, Pintaldi e Quartararo - il consiglio comunale ha approvato ieri sera il Rendiconto di Gestione 2019. Alla seduta ha partecipato anche uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, collegato in streaming.

E’ stato il sindaco Bonfanti, in qualità di assessore al Bilancio, a relazionare sul documento, chiedendo ai consiglieri un voto favorevole e presentando una relazione che ha accolto i rilievi del Collegio dei Revisori. Ha poi annunciato di aver approvato in giunta la costituzione del Gruppo Azione Pubblica e di aver avviato l’iter per la redazione del bilancio consolidato.

“Sono pronto a confrontarmi pubblicamente con tutti i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative sulla situazione economico-finanziaria dell’ente”.

Quello di ieri stato anche il primo consiglio comunale con il nuovo sistema di registrazione della seduta e di trasmissione in diretta web, con la possibilità di collegamento streaming e con la nuova tecnologia che permette di gestire gli interventi dei consiglieri comunali, così come la votazione degli atti, da un computer.