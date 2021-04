Siracusa, smilitarizzazione dell'area dell'Aeronautica: Prestigiacomo e Ficara incontrano il sottosegretario Mulé

I parlamentari siracusani Stefania Prestigiacomo (FI) e Paolo Ficara (M5s) hanno incontrato questa mattina il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè per discutere della richiesta smilitarizzazione dell'area dell'Aeronautica, in via Elorina.

Prestigiacomo e Ficara hanno illustrato al sottosegretario le istanze diffuse e condivise dalla città per ridare vita e inedita fruizione ad una parte suggestiva del waterfront, da decenni negata.

Oltre a sottolinare l'impegno coeso di tutte le istituzioni, Comune e Regione in primo luogo, Ficara ha evidenziato l'importanza della riqualificazione di quell'area: "Siracusa deve crescere attorno al suo porto, puntando verso sud”, aggiunge Ficara.

Per Stefania Prestigiacomo “realizzare all’ex idroscalo il nuovo museo archeologico e rigenerare tutta l’area, che comprende anche il Ginnasio Romano, potrebbe essere una delle scelte forti da inserire nel Recovery Plan che destina 8 miliardi per gli investimenti nel campo della cultura". Entrambi, infine, concordano sul fatto che l’ex idroscalo possa diventare "un grande polo attrattore di Siracusa, una volta riconquistata l’area per usi civili".

Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha mostrato interesse verso le argomentazioni dei 2 parlamentari.