Avola, asilo nido e spazio giochi comunale avanti fino a luglio

Non subiranno alcuna interruzione i servizi di asilo nido e spazio giochi comunale ad Avola che proseguiranno fino a luglio.

Nonostante la scadenza del contratto distrettuale relativa ai Pac infanzia, l'amministrazione comunale ha ottenuto i fondi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

"Stiamo già programmando per il futuro - dichiatra il sindaco, Luca Cannata - e possiamo dire che verrà garantito anche per l’anno scolastico 2021/22.”