Siracusa, le vaccinazioni di domenica e lunedì anticipate a sabato

Le vaccinazioni programmate per le giornate di domenica e lunedì di Pasqua nel Centro Hub Urban Center di Siracusa, sono state anticipate a sabato 3 aprile 2021 raggruppate nella fascia oraria 16-18.

La decisione è stata assunta, come fanno sapere dall'Asp, "per evitare spreco di dosi essendo complessivamente i prenotati nelle due giornate in un numero piuttosto esiguo".

Gli aventi diritto sono stati informati telefonicamente dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione medico.