Siracusa, positivo al covid si presenta all'hub dell'Urban Center per fare il vaccino e scoppia il parapiglia

Positivo al covid, viola la quarantena e si mette in fila all'Hub dell'Urban Center per farsi somministrare il vaccino. Quando è arrivato davanti all'operatore sanitario, da quello che è dato sapere, ha mostrato l'esito di un sierologico positivo, alla vista del quale l'operatore lo ha rimandato immediatamente a casa.

L'uomo, pare di mezza età, se n'è andato subito via. Dell'accaduto è stata avvisata la Polizia municipale, che è al lavoro per identificare l'uomo e procedere nei suoi confronti: qualora dovesse essere accertato il suo possesso di un test positivo, sarà sanzionato penalmente.

L'Hub è stato chiuso per le operazioni di sanificazione.