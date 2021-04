Nasce il comitato “Europa Verde Siracusa”: La Delfa e Nanè i portavoce

Si costituisce il comitato “Europa Verde Siracusa” e Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, nomina Salvo La Delfa e Giusi Nanè co-portavoce. A breve il comitato presenterà un decalogo delle priorità ambientali della provincia di Siracusa con analisi e proposte.

"Il territorio siracusano - dichiara Bonelli - ha pagato un prezzo inaccettabile dal punto di vista sociale e ambientale a causa dell’inquinamento provocato a partire dal petrolchimico. Grazie all’esposto dei Verdi la Procura avviò indagini mentre le istituzioni chiudevano gli occhi. Dobbiamo portare lavoro, benessere sociale e rispetto dell’ambiente e il Pnrr con I fondi europei rappresenta un’occasione storica per cambiare in meglio. La costituzione di un comitato di Europa Verde a Siracusa è un ulteriore tassello in questa direzione”.

“In una provincia in cui sono tanti i problemi ambientali da affrontare - dichiarano i co-portavoce Salvo La Delfa e Giusi Nanè - è necessaria la presenza di un gruppo, quello appena costituito di Europa Verde, che metta al centro della discussione politica i temi ambientali, che sia di impulso e di spinta, che ritenga che una economia verde che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali sia possibile, che sia attento alle istanze dei giovani e che sia vigile e propositivo sui temi relativi all’ecologia e alla transizione ecologica”.

Salvo La Delfa, chimico, docente di scienze di un istituto superiore, giornalista, fondatore e primo presidente dell’Associazione Rifiuti Zero Siracusa, è un ambientalista che ritiene fondamentale il ruolo della cultura, dell’educazione, dei processi di condivisione e coinvolgimento di tutta la comunità, dei fatti e dell’azione per raggiungere gli obiettivi.

Giusi Nanè, avvocata specializzata in diritto ambientale e nella tutela dei diritti umani, componente del comitato Stop Veleni Siracusa facente parte della Rete dei Comitati Territoriali Siciliani, collabora con università e istituzioni nazionale ed europee e da anni segue i temi dell’inquinamento industriale del polo petrolchimico.

Oltre ai due co-portavoce sono stati affidati a Monica Fiumara, agricoltrice, la delega per l’agricoltura sostenibile e a Marco Trigilia e Donatella Confreda (entrambi docenti) le deleghe per la scuola e i giovani.