Siracusa, nuovo blitz antidroga in via Italia: due arresti e sequestro di stupefacente

Blitz della Squadra mobile di Siracusa, insieme ai colleghi delle Volanti, della Polizia Scientifica e del Nucleo Cinofili della Questura di Catania, in una palazzina di edilizia popolare in via Italia, una delle principali piazze dello spaccio del capoluogo aretuseo.

Sono stati rimossi, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Procuratore Fabio Scavone e dal Sostituto Procuratore Gaetano Bono, cancelli e portoni in metallo posti a difesa degli spacciatori nell'eventualità dell'arrivo delle forze dell'ordine. E’ stato sequestrato anche un casotto, realizzato abusivamente sulla terrazza della palazzina, dove alcune settimane fa erano state rinvenute numerose armi e munizioni,

Due uomini, Concetto Genovese, 41 anni, e Gianluca Abate, 42 anni, disoccupati, siracusani, entrambi con precedenti sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio: i due hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati sul terrazzo. Per loro sono stati disposti i domiciliari.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 47 dosi di cocaina per 14 grammi, 36 dosi di hashish e 12 di marijuana, e materiale per il confezionamento per la droga. Rinvenuto e sequestrato denaro contante per 1150 euro.

La droga sequestrata nello spaccio al minuto poteva fruttare 1400 euro per la cocaina, 400 euro per l’hascisc e 60 euro per la marijuana.

Nel frattempo due persone residenti nella stessa palazzina sono state denunciate per furto aggravato, perché avevano manomesso i contatori associati alle loro utenze.