Melilli, avvicendamento in giunta: Arcangela Albanese nuovo assessore

Avvicendamento all'interno della giunta comunale di Melilli: alla dimissionaria Teresa Santangelo, è subentrata Arcangela Albanese che ha prestato giuramento nella sala consiliare, alla presenza del Sindaco.

“Per me - ha dichiarato il neo assessore Albanese - è un immenso onore ricevere questo incarico e sono pronta a svolgere le mie mansioni sempre con il massimo dell’impegno. Sono lieta di poter lavorare con i colleghi della giunta ai quali mi lega un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco”.

Il Sindaco Carta ha avuto parole di stima e ringraziamento per Teresa Santangelo: “Voglio ringraziare Teresa Santangelo per il lavoro e l’impegno svolto fin qui, con costanza e competenza. Questo avvicendamento - ha dichiarato Giuseppe Carta - nasce da una scelta collegiale discussa e condivisa con i gruppi consiliari di maggioranza sempre nell’ottica di offrire il meglio alla nostra comunità, perché oltre ad avere il compito di gestire la cosa pubblica, in questa fase così delicata, siamo responsabili della salute dei nostri concittadini”.

La nuova giunta adesso è così composta: Guido Marino - vicesindaco, assessore all’ambiente e tutela animali, Servizi idrici e Attuazione programma elettorale; Vincenzo Coco - assessore Lavori pubblici e Manutenzione, Patrimonio, Cimiteri e Toponomastica; Rosario Cutrona - assessore all’Identità territoriale, Turismo e Istruzione, Artigianato locale, Politiche giovanili e Centro storico; Mirco Caruso - assessore allo Sviluppo economico e Innovazione tecnologica, Commercio, Agricoltura, Efficientamento, Urbanistica, Personale, Decentramento. Transizione digitale e Innovazione urbanistica; Arcangela Albanese - assessore alle Politiche sociali, Sanità, Pari opportunità, Terzo settore, Terza età e Rapporti con il consiglio comunale.