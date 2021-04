Priolo zona rossa: città blindata dalle forze dell'ordine

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale presidieranno il territorio comunale di Priolo per garantire l'osservanza delle prescrizioni previste in zona rossa.

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha preso parte ieri mattina alla riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuta in Prefettura.

E’ stato stabilito che 5 pattuglie effettueranno ogni giorno servizi di controllo mirati, anche congiunti. Previsto anche l'ausilio di videoriprese, allo scopo di poter contestare successivamente le violazioni.

“Chiunque sarà fotografato - ha evidenziato il primo cittadino - sarà oggetto di pesanti multe e denuncia penale. Prego tutti i cittadini di rimanere presso le proprie abitazioni e uscire soltanto per le motivazioni previste dal provvedimento regionale”.