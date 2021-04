Imbarcazione a fuoco in un cantiere navale di Portopalo: intervento in forze dei vigili del fuoco

Fiamme alta e tanta paura per un incendio divampato la notte scorsa in un cantiere navale di Portopalo.

Un'imbarcazione di 25 metri posta in secca è andata quasi totalmente distrutta, un'altra è stata danneggiata.

Per domare il fuoco sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da Noto, Palazzolo e Siracusa.