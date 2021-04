Coronavirus, in Sicilia 1.282 nuovi positivi e 19 morti ma mancano i dati dei test rapidi. Dati provinciali riallineati

Oggi sono 15 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 48 ore. In Sicilia sono 1.282 con 826 ricoverati, altri 143 in terapia intensiva e 19 decessi. Sono 18.831 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 19.870.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute dove un'avvertenza recita che mancano i dati che riguardano i test antigenici.

Il dato di oggi rettifica quello diffuso ieri ma per oggi i dati provinciali non danno il reale incremento di positivi ma solo la differenza fra i nuovi casi di oggi e quelli registrati in più per sbaglio ieri: Palermo 70 nuovi casi, Catania -60, Messina -21, Siracusa 15, Trapani -73, Ragusa 58, Caltanissetta 12, Agrigento 35, Enna 15.