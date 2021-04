Violazioni al codice della strada, 559 mezzi sotto sequestro: 30 giorni per fare istanza di restituzione

Sono 559 i mezzi sequestrati per violazioni al codice della strada alla data del 15 marzo scorso e che si trovano ancora nel deposito di Pachino. Questo quanto ha rilevato la ricognizione effettuata in collaborazione con l'Agenzia del Demanio.

A darne notizia è la Prefettura di Siracusa che informa anche che nel decreto è inserito l'elenco dei mezzi con i dati identificativi dei veicoli (targa o telaio) e le generalità dei proprietari.

Questi ultimi avranno 30 giorni di tempo per presentare istanza di dissequestro o restituzione dei mezzi, dimostrando l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge,compreso il pagamento delle spese di custodia alla ditta del deposito.

Trascorso questo termine, i veicoli dei quali non sarà richiesta la restituzione, saranno acquisiti dal Demanio per la alienazione o la rottamazione.

In un elenco separato sono stati individuati gli obbligati al pagamento delle spese di custodia per veicoli già alienati o rottamati, per evitare così il recupero coattivo qualora tali spese venissero anticipate dall’Amministrazione.