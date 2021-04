Avola, prevenzione incendi: accordo tra Comune, Forestale e associazioni di volontariato

La chiave dell'area archeologica di Avola consegnata dal sindaco, Luca Cannata, al Corpo forestale.

Stipulata, inoltre, una convenzione tra amministrazione comunale, Corpo forestale e associazioni di volontariato (oggi presenti le “Giacche verdi” e il “Club 4x4 Avola”), per la creazione di gruppi di avvistamento e una collaborazione costante nell'attività di avvistamento e controllo incendi. Al centro operativo del corpo forestale si terrà la formazione per le associazioni che si occuperanno del controllo del territorio per la prevenzione incendi e durante la sua estensione massima (dal 15 giugno al 15 ottobre) il centro operativo della forestale resterà attivo h24. Nel frattempo si procederà alla pulizia preventiva dei lotti pubblici e privati e sarà avviata la collaborazione con le associazioni di volontariato per segnalare eventuali micro discariche e pulizie necessarie.

“Collaborazione e sinergia per la tutela del nostro ambiente è la parola d'ordine – dice il sindaco Luca Cannata – il territorio montano si interseca fra Avola e Noto, quindi ci sarà anche la collaborazione intercomunale per il controllo del territorio. Abbiamo bisogno dei nostri cittadini, per educare la città, sensibilizzare giovani e meno giovani, garantendo una capillare attività di comunicazione sul controllo del territorio volto alla prevenzione incendi”