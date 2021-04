Siracusa, restyling Talete: Brigata Rosa sollecita un dibattito aperto all'intera collettività

"Sul Talete l’amministrazione comunale fermi qualunque azione, e apra un dibattito che veda la partecipazione dell’intera collettività, per arrivare ad un progetto finalmente condiviso".

Questo l'appello di diverse associazioni cittadine a cui si unisce Brigata Rosa: "Va innanzitutto affrontata e chiarita - si legge in una nota - la nuova funzione del parcheggio, non più attrattore di traffico veicolare privato, ma, al contrario, tassello di un disegno complessivo della nuova mobilità urbana, che riqualifica la città disincentivando l’uso dell’auto privata e promuovendo i mezzi pubblici a basso impatto ambientale e un traffico prevalentemente pedonale e ciclabile. L’altra questione - prosegue - riguarda la riqualificazione funzionale, paesaggistica e architettonica dell’area. Forse potrebbero tornarci utili i progetti che parteciparono al Concorso Internazionale del 2009, nell’ambito del Progetto Strategico relativo alla riqualificazione del nuovo Waterfront del Porto Grande"

Da qui l'invito rivolto all’amministrazione, non appena l’emergenza pandemica sarà finita, "ad organizzare una grande mostra di quei progetti, inaugurando l’auspicata modalità di dibattito e confronto".