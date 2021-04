Siracusa, cedimento in via Lido Sacramento: Siam "Al momento nessuna anomalia sulle reti idriche e fognarie"

Al momento sulle reti idriche e fognarie del tratto di via Lido Sacramento interessato dal cedimento del piano stradale, non sono state riscontrate anomalie tali da inficiare il regolare funzionamento delle reti e degli impianti. In quella strada il 16 marzo scorso si è verificato l'abbassamento del piano stradale a causa dell'erosione marina lungo il fianco destro della strada in direzione Siracusa.

Questo quanto fa sapere Siam che ha effettuato un sopralluogo nell'immediato con indagini esplorative. L'azienda che gestisce il servizio idrico in città, al contempo, mette in guardia perché l’acuirsi di tale inconveniente potrebbe indurre eventuali rotture e perdite dei sottoservizi di acquedotto e fognatura".

Nessuna traccia di inquinamento fognario neanche dal tubo in Pvc dal quale è stata segnalata la fuoriuscita di liquido che è stato prelevato e analizzato.