Siracusa, tra oggi e domani la consegna di 2.900 dosi di Moderna

In distribuzione tra oggi e domani in Sicilia 36.300 dosi del vaccino Moderna che andranno ad aggiungersi alle 76 mila di Pfizer già consegnate un paio di giorni fa negli hub dell’Isola per vaccinare gli over 80, i fragili e gli estremamente vulnerabili oltre che i loro caregiver.

A Siracusa arivano 2.900 dosi attraverso il corriere espresso di Poste Italiane.

Questa la suddivisione delle altre dosi: 9.100 dosi a Palermo; 8.100 a Giarre; 4.500 a Milazzo; 3.200 nella farmacia ospedaliera di Erice; 3.100 ad Agrigento; 2.300 a Ragusa; 1.900 a Caltanissetta e 1.200 a Enna.