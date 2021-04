Siracusa, in auto con 32 grammi di cocaina: arrestato

Un 32enne di Siracusa, Luigi Giardina, arrestato perchè sorpreso in auto con 32 grammi di cocaina.

L'uomo è stato fermato per un controllo su strada in Via Immordini, e arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione. Per Giardina sono stati disposti i domiciliari.