Noto, contrasto alle corse clandestine: controlli antidoping. VIDEO

Controlli antidoping in una stalla di contrada Romanello, a Noto da parte di agenti del locale commissariato insieme a personale medico dell’Asp. Nella stalla sono stati trovati 2 cavalli: un sauro maschio, soprannominato “Ture”, di proprietà di una persona riconducibile al clan Trigila, per il quale sono stati disposti prelievi ematici e l’identificazione da parte del personale veterinario. L'altro cavallo è un baio scuro maschio, chiamato “Coming Soon”, identificato a mezzo di contrassegno elettronico registrato in banca dati sanitaria.

Dagli accertamenti effettuati i due cavalli non risultavano destinati alla macellazione. Al proprietario del primo cavallo è stato intimato di consegnare nel più breve tempo possibile la documentazione attestante la veridicità o meno della registrazione in banca dati. In caso di esito negativo si procederà alle sanzioni.

Il responso del prelievo ematico effettuato farà capire se l’animale è stato dopato e, in tal caso si configurerebbe il reato di maltrattamento di animali.