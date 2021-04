Augusta, disinfestazione di tutte le scuole il 6 e 7 aprile

Interventi di disinfestazione in tutti i plessi scolastici degli istituti scolastici di Augusta in programma per il 6 e 7 aprile.

Ad effettuarli sarà Megara Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia.

Il programma di interventi di pulizia speciale prevede anche trattamenti di disinfestazione in diverse zone comunali: 12 aprile - Augusta Isola, 13 e 14 aprile - Borgata, 15 aprile Monte, 16 aprile Monte, Brucoli, Zone esterne